الزمالك يخوض تدريباته في التاسعة والنصف صباح غد

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني خوض الفريق تدريباته في التاسعة والنصف صباح غد الثلاثاء.
وكان هذا في إطار الاستعدادات لمباراة بيراميدز المقبلة المقرر لها يوم الخميس المقبل بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.
وفاز الزمالك أمس الأحد على فريق إنبي بهدف دون رد سجله محمود حمدي الونش.
وحرص الجهاز الفني بنادي الزمالك علي عقد جلسة مع اللاعبين علي هامش مران اليوم.
وقام بشرح بعض النقاط الفنيه والخطط التكتكيه لتنفيذها بمباراة الفريق المقبله.
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