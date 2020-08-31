عبد الله جمعة: أنت مدين بالكثير لمن يجعلك تشعر بالثقة

وجه عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك، رسالة لمتابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب عبد الله جمعة عبر تويتر قائلا: ‏"أى شخص يجعلك تشعر بالثقة فى نفسك، فأنت مدين له بالكثير".

ويخوض الفريق الأبيض مواجهة بيراميدز فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته الجماعية اليوم الإثنين في تمام الخامسة مساء، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء