إبراهيم سعيد عن مهارات مجدي عبد الغني: بتفكرني بالمقطورة وهى بتلف

علق إبراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق على فيديو مهارات الكابتن مجدي عبد الغني لاعب الأهلي السابق. وكتب إ براهيم سعيد على الفيديو المتداول لمهارات مجدي عبد الغني قائلا "‏مفيش مرونة يا كابتني بيفكرني بالمقطورة وهي بتلف وواخده الشارع كله بس كنت لاعب جامد بصراحه ورخم في نص الملعب". يذكر أن إبراهيم سعيد، لاعب المنتخب المصري السابق، أبدى رأيه في أداء لاعب الزمالك " كاسونجو " أمام فريق إنبي. وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه بـ "تويتر" قائلا: "‏كاسونجو لا يصلح أن يكون مهاجما لنادي الزمالك ويجب البحث عن مهاجم افضل منه تواجده غير مفيد تماما".

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