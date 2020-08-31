روح الفانلة الحمرا.. فوكس: الأهلي حقق لقب كأس مصر لليد عن جدارة واستحقاق

أكد سيف هاني «فوكس»، لاعب فريق شباب النادي الأهلي لكرة اليد مواليد ٢٠٠٠، إن الفريق استحق لقب بطولة كأس مصر عن جدارة، بعد أن تغلب على الزمالك في المباراة النهائية.
وقال أن الفريق خلال مشواره نحو اللقب تخطى العديد من العقبات، كان أبرزها توقف المسابقات لفترة طويلة بسبب وباء كورونا، إلى جانب الغيابات التي عانى منها الفريق خلال الفترة الماضية.
واضاف فوكس أن اللاعبين تحلوا بروح الفانلة الحمراء، وكانوا على قدر المسئولية وحصدوا بطولة غالية سوف تمنح دوافع كبيرة للموسم الجديد.
وتوج فريق الشباب لكرة اليد مواليد ٢٠٠٠ بالنادي الأهلي بلقب بطولة كأس مصر، بعد أن تغلب على الزمالك، في المباراة النهائية التي أقيمت بين الفريقين اليوم الإثنين.
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