لا يناسب المرحلة.. أيمن يونس يرد على اقتراح زيادة قوائم الأندية لـ35

تحفظ فيلسوف الكرة المصرية أيمن يونس نجم نادى الزمالك والمحلل الرياضي، المقترح الذي تم طرحه مؤخرا فى اتحاد الكرة بشأن زيادة عدد اللاعبين فى قوائم أندية الدورى الممتاز من ٣٠ إلى ٣٥ لاعبا فى الموسم الجديد.

وقال أيمن يونس، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": "أعتقد أن زيادة عدد اللاعبين في القائمة، لا يناسب المرحلة على الإطلاق، كما أنه يبخس حق اللاعبين الشباب للظهور مع فرقهم خلال مباريات الدوري".

وأضاف أن قوائم البراعم والناشئين يحدث بها تغيير في المستوى من سنة لأخرى وزيادة قوائم أندية الممتاز لن يصب في صالحهم لقلة المشاركة مع فرقهم بل يمكن إذا تم الموافقة على الاقتراح بزيادة القائمة 35 لاعب قد يؤدي إلى انعدام فرص المشاركة للناشئين.

واختتم الفيلسوف يونس حديثه قائلا: "أرى أنه من الأفضل أن تكون قوائم الأندية 25 لاعبا، وخمس لاعبين تحت السن لضمان مشاركتهم وإعطائهم الفرصة خلال مباريات الدوري.