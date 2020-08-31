نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري الاسباني الممتاز عن جدول البطولة الجديد 2020 / 2021 والذي جعل نادي برشلونة انتظار مواجهات نارية من العيار الثقيل.

ومن المقرر أن يبدأ ‏البارسا الليجا يوم 27 سبتمبر في ملعب كامب نو ضد فياريال، اعتبارا من الجولة الثالثة والسبب هو ان النادي الكتالوني وصل لأدوار متقدمة في دوري الابطال، لذلك سيلعب اعتبارا من الجولة الثالثة.

بينما ستكون مواجهة ‏البارسا ضد التشي في الجولة الأولي وأمام أتلتيك بيلباو بالجولة الثانية من الليجا مؤجلة بعد وصول برشلونة لأدوار متقدمة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

‏كما سيكون ذهاب الكلاسيكو بين برشلونة و ريال مدريد في الكامب نو يوم 25 اكتوبر أما الإياب في البرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد يوم 11 ابريل المقبل.

وجاء جدول برشلونة فى الدوري الأسباني كاملا كالتالي:

- ايلتشي

- بلباو

- فياريال

- سيلتافيجو

- اشبيلية

- خيتافي

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- ريال مدريد

- الافيس

- ريال بيتيس

- أتليتكو مدريد

- اوساسونا

- قادش

- ليفانتي

- فالنسيا

- بلد الوليد

- ايبار

- اويسكا

- غرناطة