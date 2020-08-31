نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أولى مباريات برشلونة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجريت اليوم الإثنين، قرعة النسخة الجديدة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز (الليجا) لموسم 2020 / 2021 والتي تبدأ منافساتها يوم الثالث عشر من شهر سبتمبر المقبل، وتستمر حتي الثالث والعشرين من شهر مايو من العام القادم.

وتشهد الجولة الأولي من منافسات النسخة الجديدة من بطولة الدوري الإسباني مواجهة سهلة لفريق برشلونة أمام فريق إلتشي على ستاد "الكامب نو" معقل النادي الكتالوني، بينما سيواجه فريق ريال مدريد نظيره خيتافي على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ومن المنتظر تأجيل مباريات الجولة الأولي لبرشلونة وريال مدريد وأتليتكو مدريد وإشبيلية بسبب مشاركة هذه الفرق في البطولات الأوروبية حتي وقت متأخر من الموسم الماضي.

وتقرر إقامة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدور الأول من الدوري الإسباني يوم 25 أكتوبر المقبل في الجولة السابعة من البطولة على ستاد "كامب نو"، بينما ستقام مباراة الدور الثاني بين الفريقين يوم 11 أبريل 2021 على ستاد "سانتياجو برنابيو" معقل الملكي.

وجاءت مباريات الجولة الأولي كالتالي:

- ريال بيتيس × ديبورتيفو ألافيس

- إشبيلية × أتلتيكو مدريد

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- برشلونة × إلتشي.

- سيلتا فيجو × إيبار

- أتلتيك بيلباو × غرناطة

- قادش × أوساسونا

- فالنسيا × ليفانتي.