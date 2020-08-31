نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن جدول ريال مدريد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر نادي ريال مدريد مواجهات قوية من العيار الثقيل ببطولة الدوري الاسباني الممتاز بعد أن أعلنت رابطة الليجا جدول ترتيب البطولة لعام 2020 / 2021. ومن المقرر أن يبدأ نادي ريال مدريد مباريات الدوري الاسباني من الجولة الثانية بعد أن لعب فى بطولة دوري أبطال أوروبا مؤخرا حتي دور ثمن النهائي. وجاء‏ جدول ريال مدريد بالدور الأول من الليجا كالتالي: خيتافي (مؤجلة) سوسييداد بيتيس بلد الوليد ليفانتي قادش برشلونة ويسكا Advertisements فالنسيا فياريال الافيس إشبيلية أتلتيكو إيبار غرناطة إلتشي سيلتا أوساسونا بلباو

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