نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن جدول ريال مدريد في الدوري الإسباني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ينتظر نادي ريال مدريد مواجهات قوية من العيار الثقيل ببطولة الدوري الاسباني الممتاز بعد أن أعلنت رابطة الليجا جدول ترتيب البطولة لعام 2020 / 2021.
ومن المقرر أن يبدأ نادي ريال مدريد مباريات الدوري الاسباني من الجولة الثانية بعد أن لعب فى بطولة دوري أبطال أوروبا مؤخرا حتي دور ثمن النهائي.
وجاء جدول ريال مدريد بالدور الأول من الليجا كالتالي:
خيتافي (مؤجلة)
سوسييداد
بيتيس
بلد الوليد
ليفانتي
قادش
برشلونة
ويسكا
فالنسيا
فياريال
الافيس
إشبيلية
أتلتيكو
إيبار
غرناطة
إلتشي
سيلتا
أوساسونا
بلباو
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