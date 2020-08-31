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تعرف على أولى مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أولى مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت اليوم الإثنين، قرعة بطولة الدوري الإسباني لموسم 2020 / 2021، في قاعة لويس أراجونيس في مبنى الاتحاد الإسباني في لاس روزاس والموجود في العاصمة مدريد، حيث ينطلق الموسم الجديد من البطولة يوم 13 سبتمبر ويستمر حتي 23 مايو 2021.

ويستضيف فريق ريال مدريد حامل لقب النسخة الماضية من بطولة الدوري الإسباني، نظيره فريق خيتافي في الجولة الأولي من البطولة على ستاد "سانتياجو برنابيو"، بينما يستضيف برشلونة فريق إلتشي.

ويصطدم فريق أتليتكو مدريد بنظيره إشبيلية في مواجهة قوية بالجولة الأولي من الدوري الإسباني.

وستكون مباراة الكلاسيكو الإسباني في الدور الأول بين ريال مدريد وبرشلونة بالجولة السابعة يوم 25 أكتوبر المقبل على ستاد "كامب نو" معقل البرسا، بينما ستقام مباراة الدور الثاني يوم 11 أبريل على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وإليكم مواجهات الجولة الأولي بالدوري الإسباني كاملة:

- ريال بيتيس × ديبورتيفو ألافيس 

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- إشبيلية × أتلتيكو مدريد

- برشلونة × إلتشي.

- سيلتا فيجو × إيبار

- أتلتيك بيلباو × غرناطة 

- قادش × أوساسونا

- فالنسيا × ليفانتي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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