محمد فضل: لم أقصر مع الأهلي.. وكارتيرون رفض ضم الخنيسي وفرانك كوم من الترجى

وقال فضل في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: "فترة عملي مع الأهلي بلجنة التعاقدات كانت من أفضل فتراتي مع الأحمر، أنجزنا معظم الملفات التي طلبت منا".
وتابع: تعلمت الكثير خلال هذه الفترة، على المستوى الإداري، ووضعنا خطة لخمسة سنوات لصالح قطاع التسويق في الكرة.
وأضاف: العربي بدر أخطر اللاعبين الذين وقعنا معهم كلجنة تعاقدات، وأيضا فرانك كوم لاعب الترجي تم عرضه علينا ب50 ألف دولار ولكن كارتيرون لم يوافق عليه، كما عرضنا ضم طه ياسين الخنيسي.
وقال: دورنا كلجنة تعاقدات العرض على الجهاز الفني والقرار النهائي له على حسب احتياجاته.
وأتم: لم نقصر في عملنا نهائيا خلال فترة التواجد مع الأهلي.
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