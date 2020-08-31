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مارسيليا يتعاقد مع الياباني ناجاتومو

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تعاقد نادي مارسيليا الفرنسي مع الياباني يوتو ناجاتومو لمدة موسم واحد.

وأعلن نادي مارسيليا تعاقده مع ناجاتومو كثالث الصفقات هذا الصيف بعد بابا جاي وليوناردو بالردي.

ولم يعلن نادي مارسيليا عن راتب ناجاتومو الذي سيتقاضاه، بعد التعاقد معه بصفة مجانية بعد انتهاء عقده مع جالاتا سراي التركي.

وسبق لـ ناجاتومو اللعب لـ إنتر الإيطالي منذ عام 2011 وحتى عام 2018.

واحتل مارسيليا المركز الثاني في الدوري الفرنسي الموسم الماضي.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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