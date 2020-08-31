أري بابل يعلن انتقاله رسميًا لنادي الزمالك

وعند سؤاله عن ناديه القادم في أحد البرامج التليفزيونية الأنجولية، أكد بابل انتقاله لنادي الزمالك، ليصبح أولى صفقات الفريق في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.
وتألق بابل مع فريق أول أغسطس، وقاده للتأهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا العام.
وسبق لـ بابل اللعب لصفوف نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي
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