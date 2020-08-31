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أري بابل يعلن انتقاله رسميًا لنادي الزمالك

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أكد أري بابل لاعب نادي أول أغسطس الأنجولي، اليوم الاثنين، عن انتقاله لنادي الزمالك بصفة رسمية.

وعند سؤاله عن ناديه القادم في أحد البرامج التليفزيونية الأنجولية، أكد بابل انتقاله لنادي الزمالك، ليصبح أولى صفقات الفريق في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

وتألق بابل مع فريق أول أغسطس، وقاده للتأهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا العام.

وسبق لـ بابل اللعب لصفوف نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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