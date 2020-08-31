أول تعليق من عمرو الحلواني عقب هدفه الرائع أمام مصر المقاصة

علق عمرو الحلواني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود على مباراة فريقه اليوم أمام مصر المقاصة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل عمرو الحلواني هدف التعادل لحرس الحدود في الدقيقة 85 من عمر اللقاء بمرمى مصر المقاصة، خلال اللقاء الذي اٌقيم على أرضية استاد المكس بالإسكندرية.

وقال الحلواني في تصريحات إذاعية عبر آثير الشباب والرياضة: "منذ فترة أركز على تسجيل الأهداف من الكرات الثابتة لأنني مميز فيها، والحمد لله على النقطة، والتعادل أفضل من الخسارة أمام فريق كبير بقيادة إيهاب جلال".

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وتابع: "كنت مصابًا وعدت منذ شهرين، ولا أريد الحديث في الأمور التي لا تعجبني بالفريق وطريقة التعامل معي، الأهم هو تعادل اليوم والهدف الذي أحرزته".

وأردف: "اعتدت طوال عمري على اللعب من أجل الفوز سواء كنت في الأهلي أو إنبي ودائما ألعب للمكسب ، أنا قلت للحكم محمد عادل أنني سأحرز الهدف عندما احتسب خطأ لصالحنا، وبالفعل سجلت لأنني أتدرب بشكل جيد".

وأكمل: "أتدرب بقوة، وخاصةً على تسديد الكرة الثابتة، ولابد أن تكون في زاوية معينة، وأهم شئ الاستمرارية والتدريب الكثير عليها، أتدرب على اللعب وأنا مائل، وقليل من يفعل ذلك في مصر والعالم، وأحاول قدر الإمكان التدريب عليها كثيرًا".