الاتحاد السكندري يسجل هدفين خلال 3 دقائق فى شباك الإسماعيلي بالدوري

سجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري هدفين خلال 3 دقائق أمام مضيفه الإسماعيلي فى المباراة التى تجمع الفريقين فى إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري المصري الممتاز .

افتتح الاتحاد السكندري التسجيل في الدقيقة العاشرة عن طريق رزاق سيسيه، بعدما استغل عرضية من الجبهة اليمنى ليحولها بضربة رأس دخل شباك الإسماعيلي.

وفي الدقيقة 13، ضاعف زعيم الثغر النتيجة أمام أصحاب الأرض من ركلة جزاء نفَّذها السيد سالم بنجاح داخل شباك الحارس محمد مجدي.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن برصيد 27 نقطة من 21 مباراة، بينما يأتي الاتحاد في المرتبة السادسة وفي جعبته 31 نقطة من 21 مواجهة أيضا.