حلمي طولان: الزمالك علمني الإخلاص في العمل.. وطارق يحيى ارتدى قميص الأهلي

أكد حلمي طولان، نجم الزمالك السابق، المدير الفني الحالي لفريق إنبي، أنه يعشق نادي الزمالك وجماهيره، وهناك أشخاص داخل النادي يقومون بصناعة الفتنة.

وأضاف حلمي طولان، أثناء تصريحات تليفزيونية ببرنامج "حضرة المواطن"، الـ "تي شيرت" الذي كنت أرتديه في مباراة الزمالك وإنبي بالأمس كان بدرجة "النبيتي" وليس الأحمر، مشيرا إلى أن الكابتن طارق يحيى الذي انتقده أمس، كان بالفعل قد لعب بقميص النادي الأهلي الرسمي في إحدي المباريات".

وأكد حلمي طولان "من الطبيعي أن أقوم بانتقاد إدارة الزمالك عندما يكون هناك أي وضع غير مناسب داخل النادي، وعندما يكون هناك نقاط إيجابية داخل الفريق أقوم بالتحدث بطريقة إيجابية مثلما حدث بعد مباراة الأمس وكانت هناك إشادة بلاعبي الزمالك".

وتابع حلمي طولان "لابد أن تفرح جماهير الزمالك بنجاح لاعبي الفريق السابقين في مجال التدريب لأن هذا ما يتم تربيته داخل الفريق، وهناك أخبار خاطئة ظهرت بالأمس بأنني قمت بالتعدي علي مصطفي محمد لاعب الزمالك وهذا لم يحدث مطلقا".

واختتم حلمي طولان "ما يحدث حاليا في الوسط الرياضي، سيتم القضاء عليه قريبا؛ لأن ما يحدث لا يمت لكرة القدم نهائيا بصلة".