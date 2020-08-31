الإسماعيلي يقلص الفارق أمام الاتحاد في الشوط الاول

وجاء هدف الإسماعيلي في الدقيقة ٣٧ من ركلة جزاء.

افتتح الاتحاد السكندري التسجيل في الدقيقة العاشرة عن طريق رزاق سيسيه، بعدما استغل عرضية من الجبهة اليمنى حولها بضربة رأس دخل شباك الإسماعيلي.

وفي الدقيقة 13، ضاعف زعيم الثغر النتيجة أمام أصحاب الأرض من ركلة جزاء نفَّذها السيد سالم بنجاح داخل شباك الحارس محمد مجدي.