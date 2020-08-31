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الإسماعيلي يقلص الفارق أمام الاتحاد في الشوط الاول

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سجل أحمد أيمن الهدف الأول للإسماعيلي ليقلص الفارق أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا في الجولة الـ ٢٣ ضمن منافسات الدوري المصري.

وجاء هدف الإسماعيلي في الدقيقة ٣٧ من ركلة جزاء.

افتتح الاتحاد السكندري التسجيل في الدقيقة العاشرة عن طريق رزاق سيسيه، بعدما استغل عرضية من الجبهة اليمنى حولها بضربة رأس دخل شباك الإسماعيلي.

وفي الدقيقة 13، ضاعف زعيم الثغر النتيجة أمام أصحاب الأرض من ركلة جزاء نفَّذها السيد سالم بنجاح داخل شباك الحارس محمد مجدي.

ويحتل الإسماعيلي في المركز الثامن برصيد ٢٧ من ٢١ مباراة ويأتي الاتحاد في المركز السادس برصيد ٣١ نقطة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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