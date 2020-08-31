مباريات الدوري المصري.. الاتحاد يتقدم على الإسماعيلي ٢-١ في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الاتحاد على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا في الجولة الـ ٢٣ ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الاتحاد السكندري التسجيل في الدقيقة العاشرة عن طريق رزاق سيسيه، بعدما استغل عرضية من الجبهة اليمنى ليحولها بضربة رأس دخل شباك الإسماعيلي. وفي الدقيقة 13، ضاعف زعيم الثغر النتيجة أمام أصحاب الأرض من ركلة جزاء نفَّذها السيد سالم بنجاح داخل شباك الحارس محمد مجدي.

وجاء هدف الإسماعيلي في الدقيقة ٣٧ عن طريق احمد ايمن من ركلة جزاء.

ويحتل الإسماعيلي في المركز الثامن برصيد ٢٧ من ٢١ مباراة ويأتي الاتحاد في المركز السادس برصيد ٣١ نقطة.