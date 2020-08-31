إيهاب جلال يكشف حقيقة مفاوضات المصري ويعلق على مباراته مع حرس الحدود

قال إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، إن فريقه كان قادرًا على إنهاء مباراة حرس الحدود لصالحه في الشوط الأول من المباراة.

وتعادل حرس الحدود مع مصر للمقاصة بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز، و التى أقيمت على استاد حرس الحدود بالإسكندرية.

وأضاف إيهاب جلال خلال مداخلة هاتفية عبر إذاعة الشباب والرياضة، عقب المباراة: "كان من الممكن أن ننهي المباراة لصالحنا من الشوط الأول، الشوط الثاني كان لنا فرص أيضًا ولكننا أضعنا حتى آخر دقيقة، وكرة جاءت في القائم، لكنه قدر الله ألا نفوز ، لم أقم بتغيير خامس لأنني لم أكن أحتاج إليه، وسط الملعب كان متماسكًا".

وواصل: "رأيي من البداية أن تقنية الفيديو ستتسبب في مشاكل، وكنت أرى أن يتم تطوير الحكام واستخدم الفار يقتصر على الكرات الصعبة، حالات الفار توقف المباراة لوقت طويل".

وعن تردد أنباء حول عودته لتدريب نادي المصري، رد قائلًا: "النادي في ظروف صعبة، لم يكلمني أحد من إدارته، هي فترة صعبة على كل الأندية وصعبة على المقاصة أيضًا، وأنا مع الفريق الفيومي في ظل هذه الأوضاع".