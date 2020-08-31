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نيمار يغلق الباب في وجه برشلونة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيمار يغلق الباب في وجه برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مستقبله بالإستمرار مع الفريق الفرنسي في الموسم المقبل لينهي النجم البرازيلي بذلك الجدل حول مستقبله.

وكان باريس سان جيرمان الفرنسي فشل في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عقب خسارة المباراة النهائية على يد بايرن ميونخ الألماني بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت في مدينة لشبونة البرتغالية.

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وانضم البرازيلي نيمار البالغ من العمر 28 عامًا إلى باريس سان جيرمان في 2017 وينتهي عقده في 2022 وارتبط أكثر من مرة بالرحيل عن النادي الفرنسي والعودة إلى برشلونة.

وقال نيمار في تصريحات لمجلة النادي الرسمية:"سأبقى في باريس سان جيرمان في الموسم المقبل ومع طموح لعب نهائي دوري الأبطال مرة أخرى وهذه المرة للفوز به، تعجبني فكرة القيام بكتابة اسمي في تاريخ النادي".

واختتم نيمار تصريحاته قائلاً :" إذا شك الناس كوننا بين أكبر الأندية في أوروبا، فإن هذه الشكوك تلاشت في لشبونة، لقد تركنا هذه المدينة بشعور من التجديد والثقة في قدرتنا على الفوز يومًا ما لكتابة قصة أكبر".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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