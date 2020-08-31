الارشيف / الرياضة

الكشف عن سر احتفال الونش بهدف في شباك إنبي مع عبد الغني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن سر احتفال الونش بهدف في شباك إنبي مع عبد الغني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تسجيل هدف الأبيض الوحيد في مباراة إنبي التي أقيمت أمس الأحد على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقد حرص الونش على التوجه إلى زميله محمد عبد الغني للاحتفال معه بهدف المباراة الوحيد.

Advertisements

وأكد مصدر مقرب من الونش بأن عبدالغني تحدث معه قبل إنطلاق المباراة وأخبره بتسجيل هدف، بالإضافة إلى ظهوره بشكل طيب خلال اللقاء.

وأضاف المصدر ذاته بأن الونش حرص على التوجه لعبد الغني بسبب تأكيد الاخير على إحرازه لهدف اللقاء.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى مواجهة نظيره بيراميدز يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الكشف عن سر احتفال الونش بهدف في شباك إنبي مع عبد الغني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا