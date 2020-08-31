نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن سر احتفال الونش بهدف في شباك إنبي مع عبد الغني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نجح محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تسجيل هدف الأبيض الوحيد في مباراة إنبي التي أقيمت أمس الأحد على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.
وقد حرص الونش على التوجه إلى زميله محمد عبد الغني للاحتفال معه بهدف المباراة الوحيد.
وأكد مصدر مقرب من الونش بأن عبدالغني تحدث معه قبل إنطلاق المباراة وأخبره بتسجيل هدف، بالإضافة إلى ظهوره بشكل طيب خلال اللقاء.
وأضاف المصدر ذاته بأن الونش حرص على التوجه لعبد الغني بسبب تأكيد الاخير على إحرازه لهدف اللقاء.
ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى مواجهة نظيره بيراميدز يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.
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