نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يفتقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، خدمات نجم الفريق خلال مواجهة وادي دجلة، بالدوري العام.
ويأتي غياب عمرو السولية بعدما تعرض للإصابة خلال مشاركته مع فريقه أمام المصري البورسعيدي، بالدوري العام والتي انتهت للمارد الأحمر بهدفين دون رد.
وأثبت الفحص الطبي الذي خضع اليوم، تعرض اللاعب للإصابة بالعضلة الأمامية، وتحديد مدة غيابه عن الملاعب لمدة 14 يوم.
ويلتقي النادي الأهلي نظيره وادي دجلة، مساء يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.
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