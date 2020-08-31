نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو اتحاد الكرة: عودة الدوري قرار حكومي.. وكان دورنا تنفيذ القرار في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري لكرة القدم، أن عودة الدوري المصري، كان قرارًا حكوميًا وكان دور اللجنة الخماسية هو التنفيذ.
وقال فضل في تصريحاته تليفزيونية: " الدوري سوف ينتهي بنهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر على أقصى تقدير، عودة الدوري قرار حكومي وكان دورنا تنفيذ القرار وان نكون جاهزين له".
وأضاف : "مينفعش الدولة تقولنا نلعب ونكون احنا مش جاهزين"
وعن تقنية الـ VAR قال :" أحب اشكر جمال الغندور، بذل جهد كبير لظهور الفار، ويحسب للجنة تنفيذ تقنية الفيديو مؤخرا".
وتابع :" استطعنا بيع حقوق تقنية الفيديو برقم جيد لشركة برزنتيشن، العقد الذي تم توقعيه عقد جيد للغاية والجنايني ينفذه بشكل جيد".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عضو اتحاد الكرة: عودة الدوري قرار حكومي.. وكان دورنا تنفيذ القرار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.