موقف مهين بـ مباراة الإسماعيلي والاتحاد.. طرد حسني عبد ربه من ملعب الإسماعيلية

تعرض حسني عبد ربه نجم النادي الإسماعيلي للطرد من مقصورة استاد الإسماعيلية الذي يستضيف مباراة الدراويش والاتحاد السكندري فى إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من الدوري المصري الممتاز.

وعند دخول حسني عبد ربه إلى المقصورة منعه الأمن من الدخول لمشاهدة المباراة من المقصورة الرئيسية للاستاد، فذهب القيصر إلى مدرجات الجماهير.

وأرسل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي أفرادا من الأمن لمتابعة خروج حسني عبد ربه خارج استاد الإسماعيلية.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي وضيفه الاتحاد السكندري بتقدم زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف.