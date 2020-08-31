صديق ميدو.. زلاتان إبراهيموفيتش يجدد عقده مع ميلان لمدة موسم

أعلن نادي ميلان الإيطالي تجديد عقده لاعبه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع الفريق لمدة موسم. تجديد عقد إبراهيموفيتش جاء بعد مفاوضات استمرت شهرا معه ومع وكيله مينو رايولا، وانتهت بالاتفاق على توقيع زلاتان لعقد يمتد لمدة موسم. وسيرتدي إبراهيموفيتش القميص رقم 11 مع فريقه الموسم المقبل. ولعب إبراهيموفيتش مع ميلان في شهر يناير الماضي وحتى نهاية الموسم. يذكر أن زلاتان ابراهيموفيتش كان زميل لأحمد حسام ميدو حينما كان محترفا فى أوروبا.

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