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شباب طائرة الأهلي يفوز على سموحة ويتوج ببطولة الجمهورية

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نجح فريق شباب طائرة الأهلي 19 سنة في التتويج ببطولة الجمهورية، عقب تغلبه على سموحة في المباراة النهائية بثلاثة أشواط دون رد.

أقيمت المباراة على صالة نادي الصيد بأكتوبر، وتمكن خلالها «شباب طائرة الأهلي» من فرض سيطرتهم التامة على مجريات اللقاء، بفضل حائط الصد القوي والضرب الساحق.

ونجح لاعبو الأهلي في تحقيق الفوز بثلاثة أشواط دون رد، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: 25-23 و26-24 و25-23.

وعبر حسام شعراوي، مدرب الفريق، عن سعادته بالتتويج ببطولة الجمهورية، مضيفا أن «شباب طائرة الأهلي» على خطى الفريق الأول في تحقيق البطولات، مشددا على أن الفريق حقق لقب بطولة الجمهورية مساء اليوم بجدارة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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