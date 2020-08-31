محمد فضل يكشف عن أفضل صفقة للأهلي خلال الفترة الأخيرة

وقال فضل في تصريحات لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: "أمير توفيق هو أفضل صفقة أبرمها الأهلي خلال الفترة الأخيرة".
وتابع: أمير توفيق عقلية ممتازة ويتمتع بثقافة وخبرات جيدة.
وأشار إلى أنه يسير بشكل جيد في عمله على مستوى التسويق والتعاقدات مع الأهلي وله مستقبل كبير.
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