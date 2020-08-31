محمد فضل يكشف عن أفضل صفقة للأهلي خلال الفترة الأخيرة

أشاد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، بأمير توفيق مدير التعاقدات الحالي للنادي الأهلي. وقال فضل في تصريحات لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: "أمير توفيق هو أفضل صفقة أبرمها الأهلي خلال الفترة الأخيرة".

وتابع: أمير توفيق عقلية ممتازة ويتمتع بثقافة وخبرات جيدة. وأشار إلى أنه يسير بشكل جيد في عمله على مستوى التسويق والتعاقدات مع الأهلي وله مستقبل كبير.

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