لجنة الانضباط صاحبة القرار.. محمد فضل: معنديش خلافات مع مرتضى منصور

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، أنه ليس هناك أي خلافات مع أي شخص، مبديًا احترامه للجميع.

وقال محمد فضل، في تصريحات إذاعية ببرنامج "في الاستاد" الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة "نجوم إف إم"، "ليس هناك أي خلافات مع رئيس الزمالك، نحترم الجميع".



وتابع "نحاول بقدر المستطاع تحقيق العدالة بين الجميع، ونقدر ونحترم الصغير قبل الكبير".



وأضاف "أي تجاوزات تحدث، هناك لجنة انضباط هي صاحبة القرار".