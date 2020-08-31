حسني عبد ربه يكشف سبب طرده من مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري .. فيديو

قال حسني عبد ربه قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي السابق أن إدارة الدراويش منعت دخوله لاستاد الإسماعيلي لمشاهدة مباراة الاتحاد السكندري. وظهر حسني عبد ربه نجم منتخب مصر السابق في بث مباشر عبر موقع فيسبوك قائلا: "إدارة الإسماعيلي منعت دخولي استاد الإسماعيلي لمشاهدة مباراة الاتحاد السكندري". وأضاف " هددت أمن النادي بفصله عن العمل إذا سمح لي بالدخول لمدرجات الاستاد". Advertisements وأكمل "أشعر بالحزن لما وصل له نادينا من حال متدهور في ظل الإدارة الحالية". وأتم تصريحاته "هناك العديد من الأمور التي تحتاج إلى التوضيح سوف أفصح عنها بعد المباراة".

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