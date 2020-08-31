قيمة كبيرة.. محمد فضل يكشف موعد تكريم محمد صلاح ولقاء الجنايني معه في لندن

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية، عن نية اللجنة تكريم محمد صلاح خلال أول معسكر للمنتخب المصري.

وقال فضل في تصريحات لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: نتواصل دائما مع محمد صلاح، والجنايني كان في زيارة له في لندن وبالفعل التقى به".

وتابع: جار الترتيب الان بالتنسيق مع صلاح على كيفية تكريمه في أول معسكر للمنتخب المصري، بعد تألقه الاخير وحصوله على الدوري الانجليزي.



وأكد: بالفعل تواصلت مع صلاح بخصوص التكريم.



وأتم : "لو مكرمناش صلاح نبقى صفر ادارة، هو قيمة كبيرة ولابد ان نعلم ذلك".