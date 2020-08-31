ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة 23

اختتمت فعاليات الجولة الـ23 من بطولة الدوري المصري، بمباراة الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري والتي انتهت بنتيجة 3-1 لصالح زعيم الثغر. وأقيمت مباراة الإسماعيلي والاتحاد على أرضية ملعب استاد الإسماعيلية. ويواصل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة بفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه بيراميدز صاحب الوصافة بـ45 نقطة متساويًا بها مع الزمالك صاحب المركز الثالث. ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الـ23 1-الأهلي 62 نقطة. 2-بيراميدز 45 نقطة. 3-الزمالك 45 نقطة. 4-المقاولون العرب 40 نقطة. 5-الاتحاد السكندري 34 نقطة. 6-سموحة 31 نقطة. 7-إنبي 30 نقطة. Advertisements 8-الإسماعيلي 27 نقطة. 9- وادي دجلة 26 نقطة 10- حرس الحدود 25 نقطة. 11- طلائع الجيش 25 نقطة. 12-مصر المقاصة 24 نقطة. 13-الإنتاج الحربي 24 نقطة. 14- الجونة 24 نقطة 15-أسوان 23 نقطة. 16-المصري 21 نقطة. 17-اف سي مصر 17 نقطة. 18-طنطا 16 نقطة.

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