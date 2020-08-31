رجال طائرة الأهلي يفوز على هليوبوليس 3- صفر في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزا مهما على هليوبوليس، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.
وقدم الفريق عرضا قويا وواصل عروضه المميزة، محققا الفوز بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة
وحرص محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق، على منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين في إطار سياسة التدوير، في ظل ضغط المباريات بالفترة الأخيرة
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