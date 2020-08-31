سيسه قتل المباراة.. الاتحاد يهزم الإسماعيلي 3-1 على ستاد الإسماعيلية

حقق الاتحاد فوزا مستحقا علي الاسماعيلي بثلاثية مقابل هدف وحيد، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الاسماعيلية فى الجولة الـ23 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .
افتتح الاتحاد السكندري التسجيل في الدقيقة العاشرة عن طريق رزاق سيسيه، بعدما استغل عرضية من الجبهة اليمنى ليحولها بضربة رأس داخل شباك الإسماعيلي.
وفي الدقيقة 13، ضاعف زعيم الثغر النتيجة أمام أصحاب الأرض من ركلة جزاء نفَّذها السيد سالم بنجاح داخل شباك الحارس محمد مجدي.
وجاء هدف الإسماعيلي في الدقيقة 37 عن طريق احمد ايمن من ركلة جزاء.
وجاء الهدف الثالث للاتحاد فى الدقيقة 86 عن طريق رزاق سيسيه من تسديدة متقنة، وألغي الحكم الهدف بداعي التسلل وتدخل الفار علي الفور ليحتسب الهدف .
وبدأ الإسماعيلي بالضغط المتواصل فى الشوط الثاني لإدراك هدف التعادل أمام الاتحاد السكندري.
وأغلق الاتحاد جميع المساحات علي الاسماعيلي واعتمد الفريق السكندري على الهجمات المرتدة وخاصة سرعة ومهارة رزاق سيسيه.
وأنقذ عماد السيد مرمي الاتحاد من رأسيه قوية عن طريق عماد حمدي فى الدقيقة 64 من عمر الشوط الثاني وتتحول الي ركنية.
وسدد محمد الشامي كرة قوية فى الدقيقة 71 من الناحيه اليسري بعد توغل رائع لتصطدم بالقائم ليحرم فريقه من هدف التعادل.
وبهذه النتيحة يرتفع رصيد الاتحاد الي النقطة 34 فى المركز الخامس ، بينما تجمد الاسماعيلي فى المركز الثامن برصيد 27 نقطة .
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