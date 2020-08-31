سيسه قتل المباراة.. الاتحاد يهزم الإسماعيلي 3-1 على ستاد الإسماعيلية

حقق الاتحاد فوزا مستحقا علي الاسماعيلي بثلاثية مقابل هدف وحيد، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الاسماعيلية فى الجولة الـ23 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

افتتح الاتحاد السكندري التسجيل في الدقيقة العاشرة عن طريق رزاق سيسيه، بعدما استغل عرضية من الجبهة اليمنى ليحولها بضربة رأس داخل شباك الإسماعيلي.

وفي الدقيقة 13، ضاعف زعيم الثغر النتيجة أمام أصحاب الأرض من ركلة جزاء نفَّذها السيد سالم بنجاح داخل شباك الحارس محمد مجدي.

وجاء هدف الإسماعيلي في الدقيقة 37 عن طريق احمد ايمن من ركلة جزاء.