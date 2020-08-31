الاتحاد يزيد جراح الإسماعيلي ويسجل الثالث عن طريق سيسيه

احرز الاتحاد الهدف الثالث فى شباك الاسماعيلي ، من عمر الشوط الثاني ، فى المباراة التي تجمع الفريقين فى الجولة الـ23 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وجاء هدف الثالث للاتحاد فى الدقيقة 86 عن طريق رزاق سيسيه من تسديدة متقنة، وألغي الحكم الهدف بداعي التسلل وتدخل الفار على الفور ليحتسب الهدف.

وافتتح الاتحاد السكندري التسجيل في الدقيقة العاشرة عن طريق رزاق سيسيه، بعدما استغل عرضية من الجبهة اليمنى ليحولها بضربة رأس دخل شباك الإسماعيلي.

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وفي الدقيقة 13، ضاعف زعيم الثغر النتيجة أمام أصحاب الأرض من ركلة جزاء نفَّذها السيد سالم بنجاح داخل شباك الحارس محمد مجدي.

وجاء هدف الإسماعيلي في الدقيقة ٣٧ عن طريق أحمد أيمن من ركلة جزاء.

ويحتل الإسماعيلي في المركز الثامن برصيد ٢٧ من ٢١ مباراة ويأتي الاتحاد في المركز السادس برصيد ٣١ نقطة.