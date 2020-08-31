احرز الاتحاد الهدف الثالث فى شباك الاسماعيلي ، من عمر الشوط الثاني ، فى المباراة التي تجمع الفريقين فى الجولة الـ23 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .
وجاء هدف الثالث للاتحاد فى الدقيقة 86 عن طريق رزاق سيسيه من تسديدة متقنة، وألغي الحكم الهدف بداعي التسلل وتدخل الفار على الفور ليحتسب الهدف.
وافتتح الاتحاد السكندري التسجيل في الدقيقة العاشرة عن طريق رزاق سيسيه، بعدما استغل عرضية من الجبهة اليمنى ليحولها بضربة رأس دخل شباك الإسماعيلي.
وفي الدقيقة 13، ضاعف زعيم الثغر النتيجة أمام أصحاب الأرض من ركلة جزاء نفَّذها السيد سالم بنجاح داخل شباك الحارس محمد مجدي.
وجاء هدف الإسماعيلي في الدقيقة ٣٧ عن طريق أحمد أيمن من ركلة جزاء.
ويحتل الإسماعيلي في المركز الثامن برصيد ٢٧ من ٢١ مباراة ويأتي الاتحاد في المركز السادس برصيد ٣١ نقطة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الاتحاد يزيد جراح الإسماعيلي ويسجل الثالث عن طريق سيسيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.