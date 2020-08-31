مات قبل صرف قيمة التعاقد.. عدلي القيعي يروي موقفا إنسانيا عن الراحل محمد عبد الوهاب

روى عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، كواليس موقف نبيل حدث بعد وفاة لاعب النادي الأهلي الراحل محمد عبد الوهاب، كاشفًا أن الظهير الأيسر لم يصرف قيمة التعاقد مع القلعة الحمراء حتى وفاته.

ويحيى النادي الأهلي اليوم الـ31 من أغسطس ذكرى وفاة اللاعب محمد عبد الوهاب، والذي وافته المنية في مثل هذا اليوم عام 2014.

وقال القيعي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الأهلي": "محمد عبد الوهاب كان لا يريد أن يخلف وعده مع الأهلي، خلال أزمة انتقاله نهائيًا بعد انتهاء الاعارة من نادي الظفرة".

وأضاف: "يوم وفاته كان صعبًا جدًا، كنت مكلفا بمهمة هي الأصعب في هذا اليوم، أن أبلغ والدته وخاله بحقيقة الموقف وأنه توفى، لأننا كنا أبلغناهم أنه مريض ومتواجد في المستشفى".

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وتابع: "قبل وفاته بـ 5 أو 6 أيام كنت مع عبد الوهاب باستمرار، لأنه كان وقت تجديد تعاقده مع الأهلي، وكان معه خاله وهو مثل مدير أعماله، واللاعب لم يتحدث في أي شيء، ولم تكن له أي طلبات".

وأردف: "المستشفى أعطى لي متعلقات عبد الوهاب الخاصة، ففوجئت بوجود الشيك الذي حصل عليه عبد الوهاب كمقدم تعاقد مازال في محفظته لمدة 5 أيام لم يصرفه، ،هناك الآن من يتاجرون بذكرى محمد عبد الوهاب، ويدعون أن الأهلي لا يسأل عن عائلته".

واختتم: "كل نجوم الأهلي الذين يتصورون أن مسألة التجديد والأموال والاحتراف والمفاوضات ويدركون أن كل تصرف يقومون به يسعدون أو يخيبون آمال 50 أو 60 مليون مواطن في مصر، فما قيمة هؤلاء عندكم؟ تدبروا الأمر جيدًا".