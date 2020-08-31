نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس ميسي.. برشلونة يرفض عرضين لضم نجم الفريق في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية نادي برشلونة قد رفض عرضين جديدين من أجل بيع لاعبه البرازيلي إيمرسون، والمُعار هذا إلى ريال بيتيس الإسباني.
وتألق الظهير الأيسر البرازيلي رفقة النادي الأندلسي مما أثار إعجاب عدد كبير من الأندية داخل القارة العجوز، رغم قرار النادي في عدم عودته إلى الكامب نو.
ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن برشلونة قد رفض عرضين من أندية إيفرتون الإنجليزي، ميلان الإيطالي، للتعاقد مع إيمرسون في الصيف.
ولا يرغب برشلونة في إعارة لاعبة الموسم المقبل، حيث يرغب النادي في التخلص من اللاعب بشكل نهائي الموسم المقبل مقابل 30 مليون يورو.
وتنتهي إعارة اللاعب إلى ريال بيتيس، في صيف عام 2021, الا أن اللاعب البرازيلي يرتبط بعقد مع برشلونة حتي عام 2024.
وقدم نادي ميلان عرض يقدر بـ 18 مليون يورو، بالإضافة إلى نقل البرازيلي لوكاس باكيتا إلى صفوف بيتيس، حيث أن نادي برشلونة سيكون مضطر لدفع 9 مليون يورو للنادي الأندلسي في حال أسترداد اللاعب هذا الصيف، وهو ما رفضه النادي الكتالوني.
يذكر أن برشلونة قد رفض عرض في الميركاتو الشتوي الماضي من نادي ميلان للتعاقد مع اللاعب البرازيلي مقابل 20 مليون يورو.
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