نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل الإيجابي يحسم ودية كوكاكولا وجمهورية شبين في المقال التالي
انتهى الشوط الأول بتقدم فريق جمهورية شبين عن طريق اللاعب وائل علي، من تمريرة مصطفى حافظ، حيث نجح وائل علي من المرور من مدافع المنافس، وحارس المرمى، ووضع الكرة بالمرمى.
وفي الشوط الثاني، جاء هدف التعادل عن طريق اللاعب معتز نجيب لفريقه كوكاكولا بالشوط الثاني، من ركلة حرة مباشرة.
وفاز فريق كوكاكولا في أولى مبارياته الودية، على حساب، فريق الشرقية للدخان، بهدف دون مقابل، سجله اللاعب كريم حلاوة، واقيمت المباراة على ملعب الدخان بالهرم، كما تغلب شبين على كفر الباجور برباعية نظيفة.
ومن المقرر أن يخوض الفريقين سلسلة من المباريات الوديه خلال الفترة المقبلة، قبل استئناف مسابقة الممتاز "ب" والمحدد لها 21 سبتمبر المقبل.
ويملك فريق كوكاكولا رصيد 18 نقطة ، محتلا المركز العاشر، ويتبقى لكوكاكولا خمسة مباريات في مجموعة القاهرة، حيث سيواجة سيراميكا، ثم يستضيف بتروجت، ثم يحل ضيفاً على الزرقا، ثم يستقبل القناة، وسيختتم الموسم بلقاء الترسانة .
ومن المقرر أن يواجه كوكاكولا فريق النصر، وديا، يوم الخميس المقبل، على استاد النصر الرياضي،كما سيلعب شبين مع القناة خارج ملعبة في الرابعة من عصر الجمعة المقبلة.
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