إنتر ميلان يقترب من خطف نجم برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - أشارت تقارير صحفية إيطالية، الى محاولة جديدة من جانب نادي إنتر ميلان للتعاقد مع الدولي التشيلي أرثورو فيدال، لاعب وسط برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقالت صحيفة "كالشيو ميركاتو" الإيطالية، أن إنتر ميلان يرغب في ضم فيدال، الذي يعتبر أحد مطالب المدرب أنطونيو كونتي منذ أن كان في تشيلسي، الذي كان مدربًا لـ فيدال مع يوفنتوس خلال الفترة من 2011 حتى 2014، قبل أن يرحل المدير الفني الإيطالي عن البيانكونيري.
وألمحت قناة "Rai Sport" الإيطالية، إلى محادثة هاتفية جمعت بين ماروتا المدير التنفيذي لنادي إنتر، وفيرناندو فيليكيفيتش وكيل أرثورو.
وطلب فيدال من إدارة إنتر ميلان فرصة للتفكير حتى يتمكن من إنهاء عقده مع برشلونة الآن، والذي ينتهي بشكل طبيعي في صيف 2021 المقبل، وهذا ما حدث في المكالمة الهاتفية بين ماروتا ووكيل أرثورو.
ويرغب إنتر في توقيع عقد لمدة عامين مع فيدال مع خيار التجديد لعام إضافي، وراتب مثل الذي يتقاضاه مع برشلونة 6.3 مليون يورو، وخرج أرثورو فيدال من حسابات المدير الفني الجديد لـ برشلونة، رونالد كومان ويبحث عن مخرج من النادي الكتالوني.
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