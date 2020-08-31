كارتيرون يكشف عن بديل طارق حامد في مواجهة بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على الدفع بأحمد سيد زيزو في تشكيل الأبيض في مواجهة بيراميدز بمسابقة الدوري. وأكد مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني للفريق بأن كارتيرون استقر على الدفع بزيزو ليسد غياب طارق حامد عن المباراة، وذلك في ظل غياب محمد حسن عن اللقاء بسبب الإصابة. وأضاف المصدر ذاته بأن كان هناك اقتراح بالدفع بمحمد عبد الغني مدافع الفريق في وسط الملعب، ولكن كارتيرون فضل اللعب بزيزو نظراً لسرعته الكبيرة وقوته في الالتحام والضغط. ويغيب طارق حامد عن المباراة بسبب الإيقاف، وذلك بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الزمالك أمس أمام إنبي، والتي انتهت بفوز الابيض بهدف نظيف سجله محمود حمدي الونش.

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