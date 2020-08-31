

جاري التحميل ... جاري التحميل ... 9:49 مساءً - 31 أغسطس، 2020 الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي حقق فوزا مهما على حساب نظيره فريق هليوبوليس، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقدم الفريق عرضا قويا وواصل عروضه المميزة، محققا الفوز بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل.

وحرص محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق، على منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين في إطار سياسة التدوير، في ظل ضغط المباريات بالفترة الأخيرة. اشترك فى النشرة البريدية ليصلك جديد النادى الأهلى «رجال طائرة الأهلي» يفوز على هليوبوليس في الدوري

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر «رجال طائرة الأهلي» يفوز على هليوبوليس في الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الأهلى المصرى الرسمى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.