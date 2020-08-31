وعلم " دوت الخليج" أن النادي المصري استقر على رحيل طارق العشري من تدريب الفريق لتدهور النتائج في الفترة الماضية، وأن خليفته سيكون علي ماهر.
ويتفاوض النادي المصري في الوقت الحالي مع علي ماهر لتدريب الفريق، ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن ذلك خلال الأيام القليلة القادمة.
وسبق لعلي ماهر تدريب فرق الأسيوطي وإنبي وسموحة
ويحتل المصري المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر خاص .. علي ماهر يقترب من خلافة طارق العشرى فى تدريب المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.