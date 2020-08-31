محمد فضل: التقيت محمد عبد الوهاب مرة واحدة.. وشاهدت لحظة وفاته بالصدفة

وقال فضل في تصريحات لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: عبد الوهاب رحمه الله كان من اللاعبين الأقوياء، التقيت به مرة واحدة في الكويت عندما كنت بين صفوف كاظمة، والمرة الأخيرة كانت لحظة وفاته بالصدفة".
وكشف: كنت متواجدا بمقر الأهلي في هذا اليوم، كنت مصابا وذهبت لإيهاب علي طبيب الفريق من أجل العلاج.
واكمل: رأيته وهو يسقط على أرض الملعب قبل ان يلتف حوله زملائه في رعب شديد.
واضاف: شيتوس احضر سيارته مسرعًا ونقله للمستشفى.
وأتم: عبد الوهاب كان من اللاعبين المحترفين فنيا وأخلاقيا، رحمه الله.
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