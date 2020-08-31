محمد فضل: التقيت محمد عبد الوهاب مرة واحدة.. وشاهدت لحظة وفاته بالصدفة

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية، أنه لم يلتق محمد عبد الوهاب لاعب الأهلي الراحل سوى مرة وحيدة فقط.

وقال فضل في تصريحات لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: عبد الوهاب رحمه الله كان من اللاعبين الأقوياء، التقيت به مرة واحدة في الكويت عندما كنت بين صفوف كاظمة، والمرة الأخيرة كانت لحظة وفاته بالصدفة".



وكشف: كنت متواجدا بمقر الأهلي في هذا اليوم، كنت مصابا وذهبت لإيهاب علي طبيب الفريق من أجل العلاج.

واكمل: رأيته وهو يسقط على أرض الملعب قبل ان يلتف حوله زملائه في رعب شديد.



واضاف: شيتوس احضر سيارته مسرعًا ونقله للمستشفى.

وأتم: عبد الوهاب كان من اللاعبين المحترفين فنيا وأخلاقيا، رحمه الله.