إصابة لاعب وسط بترول أسيوط بالرباط الصليبي

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بترول أسيوط أحد اندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد ، صدمة قوية بعد تأكد إصابة احمد ممدوح لاعب الفريق ، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ليتأكد غياب اللاعب عن مباريات فريقه لمدة 6 أشهر.

كشفت الأشعة التي أجراها احمد ممدوح إصابته بقطع في الرباط الصليبي، الأمر الذي يستلزم إجراء جراحة عاجلة وغيابه عن الملاعب لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وسيتم عرض اللاعب على دكتور متخصص لتحديد موعد إجراء الجراحة.

وكان لاعب وسط الفريق أحمد ممدوح قد أصيب خلال تمرين الفريق الليلي بالأمس ، ضمن استعدادات الفريق لإستئناف المسابقة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،قبل أن يغادره مصابا، وتكشف الأشعة إصابته بقطع في الرباط الصليبي .