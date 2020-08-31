إصابة لاعب وسط بترول أسيوط بالرباط الصليبي

كشفت الأشعة التي أجراها احمد ممدوح إصابته بقطع في الرباط الصليبي، الأمر الذي يستلزم إجراء جراحة عاجلة وغيابه عن الملاعب لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وسيتم عرض اللاعب على دكتور متخصص لتحديد موعد إجراء الجراحة.
وكان لاعب وسط الفريق أحمد ممدوح قد أصيب خلال تمرين الفريق الليلي بالأمس ، ضمن استعدادات الفريق لإستئناف المسابقة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،قبل أن يغادره مصابا، وتكشف الأشعة إصابته بقطع في الرباط الصليبي .
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