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إصابة لاعب وسط بترول أسيوط بالرباط الصليبي

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تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بترول أسيوط أحد اندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد ، صدمة قوية بعد تأكد إصابة احمد ممدوح لاعب الفريق ، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ليتأكد غياب اللاعب عن مباريات فريقه لمدة 6 أشهر.

كشفت الأشعة التي أجراها احمد ممدوح إصابته بقطع في الرباط الصليبي، الأمر الذي يستلزم إجراء جراحة عاجلة وغيابه عن الملاعب لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وسيتم عرض اللاعب على دكتور متخصص لتحديد موعد إجراء الجراحة.

وكان لاعب وسط الفريق أحمد ممدوح قد أصيب خلال تمرين الفريق الليلي بالأمس ، ضمن استعدادات الفريق لإستئناف المسابقة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،قبل أن يغادره مصابا، وتكشف الأشعة إصابته بقطع في الرباط الصليبي .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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