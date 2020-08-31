عدلي القيعي: الزمالك استفاد من عدم تطبيق "الفار" في الدور الأول

قال عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي إن فريق الكرة بالزمالك استفاد من عدم تطبيق تقنية حكم الفيديو "الفار" واستفاد أيضًا بعد تطبيقه وعدم أخذ حكام المباريات بقراراته وخاصة في مواجهة القمة الماضية.
وتابع عدلي القيعي عبر برنامج "ملك وكتابة": "الزمالك استفاد من عدم تطبيق الفار ولم يفقد 9 نقاط أمام المقاولون ووادي دجلة والمقاصة في الدور الأول، وتغاضي الحكام عن احتساب ثلاث ضربات جزاء، اثنين لمصلحة المقاصة وواحدة لوادي دجلة".
وأكمل: "الزمالك أيضًا استفاد في وجود الفار بسبب عدم أخذ الحكام بقراره وخاصة في مباراة القمة التي ذبحنا فيها أمامهم بسبب الحكم الكرواتي في حين أن الفار تدخل وحرم الأهلي من أهداف".
وكشف القيعي أن "الأهلي أول من طلب تطبيق تقنية الفار وبعثنا بخطابين في سبتمبر 2018 ويناير 2019 في عهد المجلس السابق وطالبنا بتطبيق الفار".
وأنهى: "كنا عايزين نشوف الترتيب لو تم تطبيق الفار من بداية الموسم".
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