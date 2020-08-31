المنيا يواصل تدريباته بقوة استعدادا لاستكمال الدوري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، تدريباته المكثفة استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري في العشرين من سبتمبر الجاري، ويتدرب الفريق بملعب النادي الرئيسي.

وقال شديد قناوي المدير الفني للمنيا، إن هناك التزامًا كبيرًا من جميع عناصر الفريق، ويتم تكثيف التدريبات الخططية والمهارية تلك الفترة بعد انتهاء المرحلة الأولى من الإعداد التي جرى خلالها تأهيل اللاعبين بدنيا سواء بالملعب أو الجبل على الرمال، حتى وصل اللاعبون لمرحلة جيدة من اللياقة البدنية.

وأشار قناوي، إلى أن الفريق يستعد لخوض وديات خلال الأيام المقبلة سيتم تحديدها والإعلان عنها قبل بدء المباريات الرسمية والتي يبدأها فريق المنيا باستضافة فريق الفيوم يوم 20 سبتمبر الجاري.



كما قام قناوي اليوم بتدريب المهاجم عمرو عثمان بشكل منفرد عقب انتهاء جميع اللاعبين، على التسديد من مرة واحدة بالرأس والقدم.