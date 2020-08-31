نجح فريق نادي المنيا للكرة الطائرة في تحقيق فوزًا غاليًا على ضيفه فريق نادي الترسانة متصدر المجموعة، بثلاث أشواط مقابل اثنين بالجولة الـ١٥ من دوري الترتيب (١٣-٢٢) بالممتاز "أ"، في المباراة التى أقيمت عصر اليوم على صالة استاد المنيا الرياضي؛ ليضمن البقاء بالممتاز "أ" للموسم الرياضي الجديد.

وحصد فريق المنيا نقطتين غاليتين ليرتفع رصيده إلى ١٦ نقطة، بعد تقدمها في ٣ أشواط بنتيجة : الأول (٢٥-١٩)، والرابع (٢٥-١٦)، والخامس (١٧-١٥)، بينما حصل فريق الترسانة على نقطة وحيدة بعد تقدمه في الشوط الثاني والثالث بنفس النتيجة (٢٦-٢٤). حضر اللقاء، المحاسب عاطف عبد الجابر رئيس مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي، والمهندس أحمد شوقي رئيس مجلس إدارة منطقة المنيا للكرة الطائرة، ومحمد فاروق مدير منطقة المنيا للكرة الطائرة. ومن المقرر، خوض فريق المنيا للمباراة الـ١٦ في الدوري أمام الداخلية في الرابعة عصرًا من يوم الجمعة المقبلة الموافق ٤ سبتمبر، على صالة المؤسسة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر طائرة المنيا تحقق الفوز على متصدر المجموعة "الترسانة" بالجولة الـ١٥.. وتضمن البقاء بالممتاز "أ" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.