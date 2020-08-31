استعداد لعودته.. سعد سمير يجرى تمارين رياضية

نشر سعد سمير لاعب النادي الأهلي فيديو عبر خاصية استوري بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر سعد سمير وهو يجرى بعض الاحماءات البدنية لتأهيله للعودة للملاعب مرة أخرى بعد تعرضه للإصابة.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فاز على المصري بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب ضمن منافسات الأسبوع الـ 23 من المسابقة المحلية.

وسجل هدفي الأهلي السنغالي أليو بادجي في الدقيقة 46 وحمدي فتحي في الدقيقة 55 فيما قام حكم اللقاء بإلغاء هدفين لبادجي في الشوط الأول للمباراة بداعي احتساب ضربة حرة لحارس مرمى المصري والتسلل بعد قرار "الفار".

وبهذه النتيجة ابتعد رصيد الأهلي بصدارة جدول ترتيب المسابقة إلى 62 نقطة فيما تجمد رصيد المصري عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر.