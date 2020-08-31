الارشيف / الرياضة

مواعيد الجولة المقبلة من الدوري السعودي للمحترفين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد الجولة المقبلة من الدوري السعودي للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف مباريات الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة المقبل، الموافق الرابع من شهر سبتمبر 2020، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين.

وكان الهلال حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020 لصالحه، بـ66 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب الوصافة.

ويعرض الفجر الرياضي مواعيد مباريات الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تقام في يوم واحد وهو الرابع من شهر سبتمبر، في موعد موحد عند الساعة السابعة و35 بتوقيت القاهرة، والثامنة و35 بتوقيت مكة المكرمة.

- أبها × الهلال 

- الفيحاء × العدالة 

Advertisements

- الاتحاد × النصر

- الاتفاق × ضمك

- الفتح × التعاون

- الرائد × الفيصلي

- الوحدة × الهلال

- الشباب × الحزم

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مواعيد الجولة المقبلة من الدوري السعودي للمحترفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا