نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد الجولة المقبلة من الدوري السعودي للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف مباريات الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة المقبل، الموافق الرابع من شهر سبتمبر 2020، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين.

وكان الهلال حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020 لصالحه، بـ66 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب الوصافة.

ويعرض الفجر الرياضي مواعيد مباريات الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تقام في يوم واحد وهو الرابع من شهر سبتمبر، في موعد موحد عند الساعة السابعة و35 بتوقيت القاهرة، والثامنة و35 بتوقيت مكة المكرمة.

- أبها × الهلال

- الفيحاء × العدالة

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- الاتحاد × النصر

- الاتفاق × ضمك

- الفتح × التعاون

- الرائد × الفيصلي

- الوحدة × الهلال

- الشباب × الحزم