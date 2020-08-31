مارادونا جديد.. جماهير نابولي تُطالب بالتعاقد مع ميسي

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أحمد جودة - القاهرة - مازالت قضية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تشغل جميع أندية العالم في الوقت الحالي، من أجل التعاقد معه، خلال الفترة المقبلة.
وكان النجم الأرجنتيني قد رفض جميع محاولات تمديد تعاقده مع برشلونة، حيث ابلغ رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو برغبته في الرحيل عن الكامب نو الموسم المقبل.
ويملك ميسي بند في تعاقده مع برشلونة يسمح له بالرحيل عن الكامب نو بشكل مجاني هذا الموسم، على الرغم من سريان تعاقده حتي 2021.
وطالبت جماهير نادي نابولي الإيطالي الرئيس دي لورينتيس، أثناء جولته في مدينة مدينة كاستل دي سانغرو، سرعة التعاقد مع النجم الأرجنتيني، مرددين عبارة ميسي ميسي.
ومُطالب نادي الجنوب الإيطالي بمعجزة من أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني، حيث يقدر راتب ميسي مع برشلونة 85 مليون يورو، بالإضافة إلى أمتلاك ش جزائي يقدر بـ 700 مليون يورو.
يذكر أن ميسي هو الوريث الشرعي لدييغو ارماندو مارادونا أسطورة نادي نابولي، لكن لم يستطع قائد البلوغرانا حتي الآن تحقيق أي بطولة مع منتخب التانغو الأرجنتيني.
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