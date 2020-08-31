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تحول في مستقبل يوفيتش مع ريال مدريد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحول في مستقبل يوفيتش مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه حدثت تطورات مفاجئة في قرار الصربي لوكا يوفيتش نجم هجوم ريال مدريد الإسباني بشأن الإنضمام الى منتخب بلاده.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أكدت في الآونة الأخيرة أن يوفيتش قرر عدم الإنضمام إلى المنتخب الصربي إستعداداً لمواجهتي روسيا وتركيا في دوري الأمم الاوروبية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن المسئولين في كلا من ريال مدريد والاتحاد الصربي لكرة القدم توصلا إلى اتفاق من أجل انضمام يوفيتش إلى معسكر المنتخب في الساعات المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن يوفيتش كان ينوي التواجد في معسكر الفريق التحضيري قبل إنطلاق الموسم المقبل ولكن يبدو أن هناك شيء ما حدث جعل النجم الصربي ينضم لمنتخب بلاده.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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