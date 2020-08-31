نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فضل: كارتيرون رفض التعاقد مع نجم الترجي عندما كان مدربًا للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد فضل نجم الأهلي السابق، وعضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري لكرة القدم، أنه راضٍ على الفترة التي قضاها كمديرًا للتعاقدات بالقلعة الحمراء.

وقال فضل في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم إف إم :"فترة عملي مع الأهلي بلجنة التعاقدات كانت من أفضل فتراتي مع الأحمر، انجزنا معظم الملفات التي طلبت منا".

وأضاف :" تعلمت الكثير خلال هذه الفترة، على المستوى الإداري، وضعنا خطة لخمسة سنوات لصالح قطاع التسويق في الكرة".

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وكشف :" العربي بدر أحدث اللاعبين الذين وقعنا معهم كلجنة تعاقدات، وأيضًا فرانك كوم لاعب الترجي تم عرضه علينا ب50 ألف دولار ولكن كارتيرون لم يوافق عليه، كما عرضنا أيضًا ضم طه ياسين الخنيسي".

وأوضح :" دورنا كلجنة تعاقدات العرض على الجهاز الفني والقرار النهائي له على حسب احتياجاته".

واتم: لم نقصر في عملنا نهائيا خلال فترة التواجد مع الأهلي".